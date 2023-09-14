انت الان تتابع خبر اليوم.. البرلمان يستعد لإقرار قانون يخص حلبجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هادي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم يتضمن فقرة التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في اقليم كردستان- العراق، المرسل من مجلس الوزراء الاتحادي، لتكون المحافظة التاسعة عشر في جمهورية العراق".وتابع، أن "حلبجة ستكون أول محافظة يتم استحداثها بعد تغيير النظام السابق في عام 2003".

وأشار هادي، إلى أن "تشريع هذا القانون ياتي نتيجة التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه أهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالاسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات".