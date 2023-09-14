انت الان تتابع خبر وفد كردي رفيع برئاسة بارزاني "يهبط" في بغداد.. هذه أبرز الملفات "المطروحة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان "الوفد الحكومة الكردي وصل إلى العاصمة بغداد، لحل المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة العامة.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس الاربعاء 13 أيلول/سبتمبر 2023، عزمه زيارة العاصمة بغداد، لمحاولة حل المشاكل العالقة بشكلٍ سلمي.

وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.