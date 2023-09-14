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المالية تقرر رفع سحب اليد من موظفين في مصرف الرافدين.. هذه اسمائهم (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية بتوقيع طيف سامي، بتأريخ 13 أيلول/سبتمبر 2023، فإن امرا وزاريا صدر بـ "فك يد" عن متهمين بالتلاعب بالدولار.

وأشارت الوثيقة حصلت عليها "الخليج 365"، الى أن الوزارة قررت "فك يد الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه الموظفين في مصرف الرافدين استنادًا إلى نص المادة 17/أولًا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وذلك "لانتهاء مدة سحب اليد.


الوثيقة ادناه: 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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