انت الان تتابع خبر رد قوي من تايوان على تصريحات إيلون ماسك: لسنا للبيع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدلى ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي X المعروفة سابقا باسم تويتر، و "تيسلا"، ستارلينك الفضائية، بتصريحات اعتبر فيها تايوان "جزءا لا يتجزأ من الصين".

وقال ماسك في منتدى بلوس أنجلوس "كانت سياستهم (الصين) هي إعادة توحيد تايوان معها".

مضيفا "من وجهة نظرهم (الصينيين)، ربما يكون الأمر مشابها لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين والذي ليس كذلك في الغالب، لأن أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ أوقف أي نوع من جهود إعادة التوحيد بالقوة".

وأمام ذلك، خرج وزير خارجية تايوان جوزيف وو، في منشور على منصة "إكس"، قال فيه لماسك "اسمع.. تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع!".



وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماسك، غضب تايوان.

ففي تشرين الأول الماضي، اعتبر أن التوترات بين الصين وتايوان يمكن حلها من خلال تسليم بعض السيطرة على تايوان إلى بكين، مما أثار توبيخا قويا مماثلا من تايوان.

وتعتبر الصين، تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.