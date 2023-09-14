انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول (ص) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخطة الامنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص) نجحت دون تسجيل اي خرق أمني".

وفي وقت سابق من يوم أمس الاربعاء، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى محافظة النجف الأشرف للإشراف على سير الخطة الأمنية والخدمية، لإحياء ذكرى وفاة النبي المصطفى الأكرم، ومتابعة الخطط المرسومة.

واحيا ملايين الزائرين من مختلف المحافظات، اليوم الخميس، ذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص)، في محافظة النجف الاشرف، وسط اجراءات امنية وخدمية واسعة.