انت الان تتابع خبر بارزاني يؤكد للسوداني على عدم إقحام حقوق كردستان المالية بالخلافات السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان لحكومة الإقليم، ورد لـ الخليج 365، أن "وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، التقى اليوم الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2023، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والمسؤولين المعنيين في الحكومة الاتحادية".وحضر الاجتماع، "نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني وعدد من وزراء حكومة إقليم كردستان".

وأكد رئيس حكومة كردستان، على "ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة"، مشدداً على "عدم إقحام الحقوق المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين بالخلافات السياسية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه المسألة في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير الحقوق المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم".

وفي الاجتماع نفسه، ذكّر بارزاني، جميع الأطراف بأن "حكومة إقليم كردستان قد أدت التزاماتها كاملة، وأنها وتتوقع الأمر ذاته من جانب الحكومة الاتحادية".

وأعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن "استعداده لحل المشاكل وفقاً للدستور والقوانين، وشدد على ضرورة أن تقدم جميع الأطراف الدعم السياسي من أجل إيجاد حل للمشاكل كافة في أقرب وقت".

وقال رئيس حكومة اقليم كردستان خلال الاجتماع: "ندرك أن العراق يمتلك ثروة بشرية وطبيعية هائلة، ومن خلال خلق بيئة مناسبة وإدارة جيدة، فإن البلاد قاطبة سوف تنتقل نحو مرحلة أكثر تقدماً وازدهاراً".

