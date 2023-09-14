انت الان تتابع خبر سرق هاتفه.. قاصر يقتل صديقه بحجر "بلوك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية إن المواطن (عبد السلام. ح) ادعى قبل 3 أيام إلى مركز شرطة مدينة جبلة بتغيب ابنه الحدث (زين العابدين) مواليد 2007 عن منزله في قرية (عين قيطة) وهو طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الصناعة في جبلة، ولم يتمكنوا من الاتصال به.وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحدث المتغيب كان برفقة أحد أصدقائه في المدرسة ويدعى (وليم . ا) مواليد 2007 وتغيبا عن المدرسة سوياً منذ الصباح وتم حصر الشبهة به لا سيما وأنه قام بالدخول إلى المستشفى مساءً لإبعاد الشبهات عنه متذرعاً بحصول مشاجرة بينه وبين أشخاص يجهل معرفتهم وتم إلقاء القبض عليه من قبل مركز الشرطة المذكور.

وبالتحقيق معه حاول الإنكار في البداية وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قـتل المغدور بسبب خلاف شخصي بينهما، حيث قام باستدراجه إلى بناء قيد الإنشاء في حي العمارة بمدينة جبلة وحصل عراك بينهما وأقدم على مغافلته وضربه بحجر (بلوك) على رأسه ما أدى إلى وفاته ثم سرق جواله وتوجه إلى منزله وغسل ملابسه لإزالة بقع الدماء عنها وقام بإخفائها ضمن حديقة منزله.

على الفور توجهت دورية من المركز مع سيارة إسعاف ودورية الأدلة الجنائية إلى البناء المذكور وشوهدت جثـة المغدور والدماء حولها فتم نقل الجثـة إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي والقضائي عليها وسلمت الجثـة إلى ذويها أصولاً، وبدلالته تم التحرز على الملابس واسترداد الجوال، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.