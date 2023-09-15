انت الان تتابع خبر رسميا.. فاركو يتعاقد مع صلاح باشا مهاجم أودينيزي السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصل فاركو على توقيع صلاح باشا من نادي جويجليانو الإيطالي بعد سلسلة من المفاوضات بعقد ممتد لمدة 4 مواسم مقبلة حتى نهاية عام 2027.

وانتقل صلاح باشا إلى فريق جويجليانو الإيطالي في دوري الدرجة الثالثة قادمًا من أودينيزي، قبل أن يرحل في صيف هذا العام لينضم إلى صفوف فريق فاركو بشكل رسمي.

ويعد صلاح باشا أحد المواهب القادمة في الكرة المصرية نظرًا للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب كما أنه من اللاعبين الذي تعول عليهم الجماهير المصرية في المستقبل.

وحرمت الإصابة صلاح باشا من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية في شهر فبراير الماضي والتي ودعها الفراعنة من دور المجموعات.