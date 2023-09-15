انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر تنويهاً بشأن جوازات السفر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد الجهود الحثيثة لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي عن بدء العد التنازلي لحل مشكلة تأخير إصدار الجوازات، بعد أن وصلت اليوم الجمعة، وجبات كبيرة من الجوازات الخام وسيتم طباعتها في بغداد، كما تم وضع خطة لتوزيع الجوازات الخام فئة A الى المحافظات اعتباراً من الأسبوع المقبل وتستمر العملية لغاية طباعة جميع الجوازات المعلقة في الإصدار".وأضاف، أنه "بالنسبة للجواز الإلكتروني فإن عملية افتتاح المكاتب مستمرة وسيشهد الأسبوع المقبل افتتاح دائرتي الأنبار والديوانية، كما أن هناك خطة لافتتاح دوائر أخرى خلال الفترة المقبلة أيضاً في عدد من المحافظات".وتابع البيان، في موضوع افتتاح مكاتب خارج العراق فإن "دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة افتتحت مكاتب في دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان ودولة قطر"، موضحاً أن "هناك وفداً من الأحوال المدنية غادر يوم أمس الخميس إلى العاصمة التركية اسطنبول لافتتاح مكتب هناك، كما أن هناك وفوداً أخرى ستغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ".

وأشار الى، أن "هذا العام سيشهد انتقالة نوعية في عمل الجوازات بشكل كبير، معلناً أن منتصف الشهر المقبل سيشهد نهاية حل مشكلة جميع الإشكالات في عملية إصدار الجوازات".

