انت الان تتابع خبر المفوضية الأوروبية ترفع القيود عن واردات الحبوب الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في البيان إن "القيود على الأسواق" في الدول المذكورة "لم تعد موجودة".

وكانت بروكسل وقعت نهاية نيسان اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها "منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى".

