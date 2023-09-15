انت الان تتابع خبر ليبيا: أكثر من 1.2 مليون شخص تضرروا جراء العاصفة "دانيال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسماري في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي أن "قيادة الجيش عقدت اجتماعا يوم السبت قبل وقوع الكارثة، وأصدرت قرارات برفع درجة التأهب والاستعداد لتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في حال حدوث الطوارئ، كما تم تشكيل لجنة طوارئ بالتعاون مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان".واضاف إن "تركيز الجيش كان في البداية على بنغازي، لأن المعلومات المتوفرة كانت تشير إلى أن العاصفة ستضربها أولا".

وواوضح المسماري أنه "تم رفع درجة الاستعداد هناك، لكن العاصفة التي اجتاحت بنغازي كانت بسرعة 70-80 كيلومترا في الساعة لكن لم يحدث أي ضرر في بنغازي".

وأشار إلى ان "منطقة الوردية الصغيرة المشهورة بالعسل سويت بالأرض في ليبيا، وقال إنها لم تعد موجودة بالكامل، أما منطقة البياضة فقد شهدت غرق جميع المنازل".

وبين المسماري ان "هناك مناطق في الجبل الأخضر دمرتها السيول بالكامل، واعتبر أن "ما حدث أمر غير مسبوق في تاريخ ليبيا".

وأضاف أن "كل الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الجبل الأخضر أصبحت مقطوعة بالكامل".

وقال إن ما "فاقم الكارثة أن الوديان تصب من الجنوب إلى الشمال باتجاه البحر، فالطرق الرئيسية في غالبيتها تمر من الغرب إلى الشرق، وبالتالي أصبحت المياه قاطعة لهذه الطرق مع تدفق المياه".

وأضاف أن "مئات الكيلومترات من الطرق تحتاج إلى إصلاح بعد كارثة دانيال".

ولفت إلى أن "مناطق عدة في الجبل الأخضر أصبحت مفصولة عن الأخرى بفعل الفيضانات وصارت تعتمد على ذاتها".

وأضاف أن "الاتصالات قطعت أيضا، كما أن الجيش فقد الاتصال بعدد من العسكريين، مشيرا إلى فقدان نحو 800 في منطقة درنة".

