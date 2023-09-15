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تأجيل انطلاق بطولة كأس العراق لكرة الصالات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "قررت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تأجيلَ إنطلاق بطولة كأس العراق لفرق دوري الصالات من 10/1 إلى يوم 2023/10/15".

وأضاف: "وذلك من أجل فسحِ المجال أمام الجهازِ الفنيّ للمُنتخبِ الوطنيّ لمتابعةِ منافسات البطولة، والاطلاع على مستوياتِ اللاعبين، بغية ضم الأفضل منهم إلى صُفوفِ المنتخبِ الوطني".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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