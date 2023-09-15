انت الان تتابع خبر تأجيل انطلاق بطولة كأس العراق لكرة الصالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "قررت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تأجيلَ إنطلاق بطولة كأس العراق لفرق دوري الصالات من 10/1 إلى يوم 2023/10/15".

وأضاف: "وذلك من أجل فسحِ المجال أمام الجهازِ الفنيّ للمُنتخبِ الوطنيّ لمتابعةِ منافسات البطولة، والاطلاع على مستوياتِ اللاعبين، بغية ضم الأفضل منهم إلى صُفوفِ المنتخبِ الوطني".

