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واشنطن: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية لن يعتبر بديلا للسلام مع الفلسطينيين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، عندما سيتحقق، سيكون برأيي حدثا سيؤدي إلى تحول كبير في الشرق الأوسط وحتى أبعد منه، خارج المنطقة".

وأضاف: "ولكن ليس أمرا مضمونا أننا سنصل إلى ذلك".

وأكد أنه "لا يمكن لتطبيع العلاقات بين البلدين أن يكون بديلا للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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