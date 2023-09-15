انت الان تتابع خبر واشنطن: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية لن يعتبر بديلا للسلام مع الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، عندما سيتحقق، سيكون برأيي حدثا سيؤدي إلى تحول كبير في الشرق الأوسط وحتى أبعد منه، خارج المنطقة".وأضاف: "ولكن ليس أمرا مضمونا أننا سنصل إلى ذلك".

وأكد أنه "لا يمكن لتطبيع العلاقات بين البلدين أن يكون بديلا للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

