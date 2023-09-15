انت الان تتابع خبر طرد الملحق العسكري الفرنسي من بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو، في رسالة وجهتها إلى فرنسا، الخميس، أن "حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو؛ لقيامه بأنشطة تخريبية ومنحته مع فريقه مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد".وفي أول رد فعل على القرار، اعتبرت فرنسا، اليوم الجمعة، أن "الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري بممارسة "أنشطة تخريبية" هو "من نسج الخيال".

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس: "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال".

