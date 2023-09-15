انت الان تتابع خبر اتفاق مبدئي.. مباراة ودية بين العراق والبرتغال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك، بعد الزيارة التي قام بها عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي، إلى مقر الاتحاد البرتغالي في مدينة لشبونة، بحضور الرئيس فيرناندو جوميز، بحضور سفير العراق لدى البرتغال عادل مصطفى.

وتم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون المشترك بين الاتحادين على جميع المستويات الفنية والإدارية والتحكيمية، وتبادل الخبرات من خلال إقامة الدورات والورش التدريبية المشتركة، وكذلك إقامة مباريات ودية على مستوى الفئات العمرية والمنتخب الوطني، إذا سمحت الظروف والتواقيت الدولية.



ورافق درجال والسفير العراقي رئيس الاتحاد البرتغالي، بعد الاجتماع، في جولة قصيرة للاطلاع على ملاعب التدريب والأقسام الإدارية والطبية وغرف منظومة "الفار" التي تشرف على مباريات الدوري البرتغالي بفئاته الثلاث.