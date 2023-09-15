انت الان تتابع خبر إصابة 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على حدود قطاع غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "مشافيها استقبلت 12 مصابا بجراح مختلفة، بينهم صحفي أُصيب بيده".

وكان المئات من الفلسطينيين تظاهروا، عصر الجمعة، عند عدة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.



وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية ورشقوا جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في نقاط المراقبة بالقرب من السياج الأمني بالحجارة والقطع الخشبية.

ورد الجيش الإسرائيلي بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة خلال تظاهرات "مخيمات العودة"

وسُمع دوي عدة انفجارات ناجمة عن عبوات صوتية.

وشنت طائرة إسرائيلية حربية غارة مفاجئة على نقطة الضبط الميداني شرق مدينة غزة، مساء الجمعة، وقصفت الموقع بقذيفتين على الأقل.

وأفاد شهود عيان من موقع المواجهات بأن "طائرة إسرائيلية نفذت 3 غارات على مواقع مراقبة تابعة للفصائل الفلسطينية".

وذكر الشهود أن 3" مصابين نقلوا إلى المستشفيات؛ جراء الغارات الإسرائيلية".

