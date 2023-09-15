انت الان تتابع خبر أمريكا تخصص مليون دولار لإغاثة ليبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هالة غريط، في تصريحات، إن "الولايات المتحدة ستقدم التمويل العاجل لمنظمات الإغاثة في ليبيا، سترسل أيضا فريق استجابة للكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى المنطقة".وأشارت غريط إلى "تقديم واشنطن مليون دولار أميركي مبدئيا لدعم الجهود الليبية، مع مواصلة العمل مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتوفير المزيد من الدعم".

وأضافت: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في هذا المصاب الجلل، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ونأمل الأفضل لكافة المفقودين".

وأكملت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: "نقدم أحر تعازينا لجميع العائلات التي فقدت أحبائها في الفيضانات الفظيعة في ليبيا، إن هذه الأوقات صعبة وحزينة جدًا".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، صرّح فور وقوع الكارثة الإنسانية، إن "بلاده سترسل مساعدات مالية طارئة لمساعدة ليبيا، والتنسيق مع السلطات والأمم المتحدة لتقديم هذا الدعم".

