انت الان تتابع خبر الشمري يصدر توجيهاً بشأن تطبيق معايشة ضباط برتب عليا بمراكز الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم اجتماعاً ضم قادة الوزارة ووكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات، لمناقشة تطبيق معايشة للضباط الكبار من موقع أدنى للعمل ضباطاً بمراكز الشرطة في جميع المحافظات لتقييم ومراقبة وحل المشاكل بهذه المراكز المختارة".واضاف انه "جرى خلال الاجتماع تخويل هذه اللجنة من قبل وزير الداخلية وأعطاها جميع صلاحياته خلال فترة عملهم ومن ضمنها تقيم عمل ضابط المركز وكذلك ترشيح بديل لهم في حال عدم قدرتهم على إدارة مراكزهم بالشكل الصحيح".

ووجه الشمري وفقا للبيان "أعضاء اللجنة بحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها المراكز وتقديم الدعم اللوجستي وأن يتم تقييم اللجنة لقائد الشرطة ومعاونيه من خلال عمل مراكز الشرطة التي تقع ضمن قاطع المسؤولية".

