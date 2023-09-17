انت الان تتابع خبر إيران: مهلة الاتفاقية الأمنية مع العراق لن تمدد وسنقيّم الإجراءات المتخذة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء، إلى الاتفاق الإيراني العراقي لنزع سلاح وطرد الإرهابيين من إقليم كردستان، قائلا: "ليس هناك أي تمديد للمهلة المحددة، وسنتخذ إجراءات بناء على الاتفاق الذي توصلنا إليه في الوقت المناسب."وبشأن الإجراءات التي اتخذها الجانب العراقي حتى الآن، أوضح العميد آشتياني في مقابلة صحفية، اليوم الأحد: "تم إنجاز بعض الأعمال، وسنقيم الأمر في الساعات الأخيرة ونتخذ قرارنا بناءً على هذا التقييم".

هذا وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي: إن "القوات الأمنية بدأت عملية فرض القانون وسلطة الدولة على جميع النقاط الحدودية مع إيران، لمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة من دول الجوار وهذا ما يؤكده الدستور العراقي".

وأكد الخفاجي في حديث صحفي، أن "القوات العراقية لديها الإمكانيات العسكرية لضبط الشريط الحدودي العراقي الإيراني وهناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة إقليم كردستان في هذا الأمر وأن العراق ملتزم تماماً بتنفيذ الاتفاق الأمني مع ایران لما فيه من مصلحة عليا للأمن القومي العراقي".