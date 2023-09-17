انت الان تتابع خبر بارزاني يعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تأمين رواتب المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم التوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين".

وأضاف: "أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".



- شكراً لجناب الرئيس بارزاني على دعمه وإرشاداته وتوجيهاته في التغلب على العقبات، أشكرُ رئيس إقليم كوردستان على دوره في دعم وإنجاح عملية التفاوض مع الحكومة الاتحادية، شكراً للقوى السياسية في العراق الاتحادي على دعمها لنا".

- أشكرُ القوى السياسية الكوردستانية، والكتل الكوردستانية في مجلس النواب الاتحادي على دعمهما وتوحدهما وتضامنهما، من أجل ضمان حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

- شكراً لوفد حكومة إقليم كوردستان على ما حققه من نجاح في هذه المهمة الصعبة، دون كلل وملل، وبشعور عالٍ من المسؤولية".

