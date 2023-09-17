انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة يوم غد الاثنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، ان "جدول اعمال مجلس النواب للجلسة رقم (15) ضمن الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني ستتضمن التصويت ومناقشة والقراءة الأولى لعدة قوانين من ابرزها التصويت على استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق والتصويت على قانون التعديل الثاني للتأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة".وأضافت، ان "الجلسة ستبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر".

الجدول ادناه: