انت الان تتابع خبر السفارة الكويتية توضح بشأن الاعتداء على أحد مواطنيها في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سفارة الكويت في تركيا: "المواطن المُعتدى عليه بخير وسيأخذ حقه ومتواجدون في طرابزون لمتابعة القضية".

وأضافت: "تم توقيف المشتبه به خلال ساعات من الحادثة وحجزه والسلطات التركية مهتمة ومحامي السفارة يتابع الإجراءات".



هذا وأعلنت السلطات التركية توقيف المعتدي على المواطن الكويتي في طرابزون وأن الشرطة باشرت التحقيق مع الجاني، فيما تلقى المواطن الكويتي العلاج وحالته مستقرة، وفق ما ذكرت صحيفة "المجلس".

وكانت حادثة الاعتداء على سائح كويتي في تركيا قد أثارت غضبا واسعا عقب انتشار فيديوهات توثق الواقعة، حيث علق النائب عبد الكريم الكندري قائلا: "حادث الاعتداء على المواطن الكويتي في طرابزون يستوجب تحركا قويا من الخارجية الكويتية، فسلامة المواطنين مسؤولية الدولة وعلى سفارتنا في أنقرة اتخاذ اقصى التدابير لرد اعتبار المعتدى عليه وحماية باقي المواطنين من أي اعتداء".

وأوضح النائب أسامة الزيد قائلا: "الاعتداء الهمجي الذي تم على سائح كويتي وأسرته أمام العامة يتوجب أولا تفاعل سريع من السفارة الكويتية في تركيا بتوفير الرعاية الصحية للمصاب (شافاه الله) والحماية لأسرته حتى عودتهم تحت إشراف وزارة الخارجية، واتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين".

