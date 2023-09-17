انت الان تتابع خبر اثارت جدلا.. سعودية تؤدي الصلاة على مدرجات الجماهير خلال مباراة النصر والرائد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت السيدة تصلي بينما كانت المباراة تجري، وحينها كان النصر متقدما على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما كانت السيدة تركع وتسجد في الممر بين المقاعد.

وأثار مقطع الفيديو جدلا بين النشطاء في منصة "إكس"، حيث تساءل البعض عن سبب اختيارها هذا المكان للصلاة فيه رغم وجود مصلى خاص بالسيدات في الاستاد، ورأى آخرون أن توقيت المباراة غير مناسب.

ومساء أمس السبت، حقق نادي النصر فوزا مقنعا على مضيفه الرائد (3-1) في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.