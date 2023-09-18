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ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 46، وخوسيلو في الدقيقة 60، بينما سجل لريال سوسيداد أندير بارينتشيا في الدقيقة 5.

وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف ، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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