انت الان تتابع خبر ذهبوا للإغاثة فعادوا موتى.. مقتل 4 افراد من فريق يوناني في ليبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحافي في مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات إن "الحادث الرهيب" وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا.وأضاف أن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية. وقتل ثلاثة من أفراد العائلة وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أن "الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا. قتل أربعة منهم وأصيب ال 15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج".

وفي أثينا، أكدت هيئة أركان الجيش اليوناني في بيان صدر في وقت متأخر الأحد وقوع الحادث لكنها أعطت حصيلة مختلفة.

فقد أعلنت هيئة الأركان مقتل ثلاثة من أفراد فريق الإغاثة اليوناني في ليبيا وفقدان اثنين.

