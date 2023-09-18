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البرلمان يسعى لتشريع قوانين تسند حملة هيئة النزاهة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - من اين لك هذا؟ سؤال استباقي ستطرحه هيئة النزاهة امام من يستغل المال العام للتأثير على خيارات الناخبين في الانتخابات المحلية المقبلة، في خطوة حظيت بدعم المشرعين للحد من ظاهرة الفساد .
ومع دعم البرلمان لهذه الحملة، تستعد لجنة النزاهة النيابية لتشريع قوانين تسند اجراءات محاربة الفساد وتكون شاملة لوضع كبار السراق امام طائلة القانون .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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