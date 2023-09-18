انت الان تتابع خبر البرلمان ينهي قراءة مجموعة قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أنه تم إنهاء "القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية"، بالإضافة إلى إنهاء "القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية".وأتم البرلمان "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري".

وأنهى المجلس أيضاً "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور".

