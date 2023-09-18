انت الان تتابع خبر السعودية: أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري، إن "هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم".

وأضاف: "العالم كله يجب أن يركز على أمن الطاقة"، موضحا ان "الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة".



وأكد الوزير السعودي: " لا نستهدف الأسعار وإنما تقلبات أقل، ونريد أن نكون استباقيين وحذرين".

وبين ان " وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي، وهناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة".

ولفت الى ان "العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، ويجب السماح لنا باتخاذ قرارات في سرية مثل البنوك المركزية".

