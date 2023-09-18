انت الان تتابع خبر بعد هجوم اليوم.. طالباني يطالب بغداد بعدم السماح بالاعتداءات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني في بيان، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار اربات الزراعي في سليماني حيث استشهد وجرح ستة شجعان من بيشمركة كردستان".

وأضاف "من الواضح أن هذا العمل الإجرامي فوق حدود إقليم كردستان والعراق وهو جزء من الخطط التي تهدف إلى تدمير السلام والاستقرار في المنطقة الكردية وخاصة حدود سليماني"، لافتاً الى انه "بسبب تزايد هذه الانتهاكات يجب أن تتحمل مسؤولية جميع الأطراف السياسية في المنطقة المخاطر والتحديات الأمنية وتحمي كردستان من الأعداء والأعداء".