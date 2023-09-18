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يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة بايرن

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان صادر عن مانشستر يونايتد "سيغيب أرون وان بيساكا لفترة عن الملاعب بعد أن عانى من إصابة في أواخر المباراة ضد برايتون"، مشيرا إلى أنه يتعين على اللاعب "الخضوع لفحوص إضافية لمعرفة المدة التي سيغيبها لكن المؤشرات تؤكد بأنها ستكون لأسابيع عدة".

وتأتي إصابة بيساكا قبيل المباراة المرتقبة والصعبة لمانشستر يونايتد ضد مضيفه بايرن ميونخ الألماني بعد غد الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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