انت الان تتابع خبر بعد تبادل السجناء.. بايدن يتعهد باستمرار فرض العقوبات على إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن: "عاد أخيرا خمسة أمريكيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى الوطن"، و"سيلتم شملهم قريبا مع أحبائهم بعد سنوات من الألم وعدم اليقين والمعاناة".

وشكر الرئيس الأمريكي الحكومات التي شاركت في المفاوضات، وهي قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية؛ لعملها "الدؤوب" إلى جانب الأميركيين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران.



كذلك، أعرب بايدن عن امتنانه "الخاص" لأمير قطر وسلطان عمان "اللذين ساعدا في التفاوض على هذا الاتفاق".

وحذّر الديموقراطي "حاملي جوازات السفر الأميركية من عدم الذهاب" إلى إيران.

وأشار بايدن إلى أن "لم شمل الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج مع عائلاتهم كان أولوية لحكومتي منذ اليوم الأول"، قائلا إنه أعاد "العشرات من مواطنيه".

ومن أحدث هؤلاء لاعبة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت محتجزة في روسيا وأطلق سراحها في كانون الأول/ديسمبر 2022، مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة.

