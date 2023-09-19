انت الان تتابع خبر "يونامي": الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية يجب أن تتوقف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت يونامي، في تدوينة تابعتها الخليج 365، أنها: "تدين الهجوم على مطار عربت بمحافظه السليمانية، والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا".

وأضافت: "يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر".



وأكدت بعثة الأمم المتحدة: "لا بد من معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس من خلال الضربات".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول،عن قيام طائرة مسيرة بدخول الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما ادى الى استشهاد ثلاثة من جهاز مكافحة الارهاب واصابة ثلاثة اخرين.