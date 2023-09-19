انت الان تتابع خبر بواسطة الـf16.. تنفيذ ضربة جوية ناجحة ضد اوكار داعش في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الضربات الماحقة لصقور الجو على اوكار الارهاب وعناصره العفنة تتوالى وتواصل قواتنا تعقب فلوله المنهزمة في كل مكان من ترابنا الوطني سعيا لاجتثاثه واستئصاله من ارضنا العراقية الطيبة".وأضافت: "ميدانيا حقق صقور القوة الجوية من ابطال الـf16 ضربة ناجحة ضد اوكار العدو الداعشي في وادي زغيتون / قاطع عمليات كركوك وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون وبتخطيط من خلية الاستهداف / قيادة العمليات المشتركة وقد حققت الضربة الجوية اصابات بالغة باوكار العدو".

وأشار البيان الى، أن "ضربات صقور الجو مستمرة على رؤوس شذاذ الافاق وقواتنا تترجم كل يوم بسالتها وشجاعتها وخططها الناجحة في الميدان عبر خسائر العدو المتواصلة وانتصاراتها المستمرة في مختلف قواطع المسوؤلية".