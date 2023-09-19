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بارزاني يوجه دعوة بشأن حادث مطار عربت في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365: "نشعر بالأسى إزاء الحادث الذي وقع في مطار عربت، وعلى الجهات المعنية إجراء تحقيق دقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والكشف عن الحقائق في أسرع وقت".

وأضاف: "ندين أي انتهاك يمس سيادة أراضي الإقليم والعراق، فإننا نرفض كل الأعمال غير القانونية التي تهدد أمن إقليم كردستان وتقوض استقراره".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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