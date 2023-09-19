انت الان تتابع خبر زيدان يؤكد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان أستقبل طارق الفرج سفير دولة الكويت في العراق لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي".

وبحسب البيان، أكد زيدان خلال اللقاء على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة، وكذلك التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري".



وشدد رئيس المجلس على "اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة".