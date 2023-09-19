انت الان تتابع خبر تحديد موعد انعقاد جلسة البرلمان الـ 16 من الفصل التشريعي الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جلسة مجلس النواب المقبلة (الـ 16 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني) ستنعقد يوم الخميس الموافق 21 أيلول/سبتمبر 2023 الساعة الواحدة بعد الظهر".



يشار الى ان مجلس النواب عقد أمس الاثنين، جلسته الـ 15 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.