انت الان تتابع خبر العراق يبدي لألمانيا رغبة بتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، شولتز، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "هناك تنامياً واضحاً للعلاقة بين العراق وألمانيا، والتقدم في خطة العمل التي اتفق عليها الجانبان، خلال زيارة السوداني إلى برلين مطلع العام الحالي، ومنها تنفيذ العقود التي جرى توقيعها مع شركة سيمنز للطاقة، معرباً عن رغبة العراق بتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأشار "للزيارات التي أجرتها وفود عراقية إلى ألمانيا، ومنها وفد برئاسة وزير الصحة؛ لرفع مستوى التعاون في القطاع الصحي، خصوصاً في مجال تشغيل المستشفيات، معبراً عن رغبة العراق بمشاركة المستشار الألماني في مؤتمر بغداد، المقرر عقده نهاية العام الجاري".

من جانبه، أكد المستشار الألماني "حرص حكومة بلاده على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، ومتابعة عمل الشركات الألمانية في العراق وتوسعته، وإنجاز العقود الموقعة في أوقاتها المحددة، مبيناً استعداد ألمانيا لنقل خبراتها إلى العراق في مجال الطاقة واستثمار الغاز المصاحب".

وأشاد شولتز "بسياسات السوداني التي حققت التقدم الملموس والاستقرار الواضح في البلاد، مشيراً إلى زيارة قريبة لوزير الاقتصاد الألماني للعراق، وكذلك أعرب عن رغبته بزيارة العراق".

