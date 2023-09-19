انت الان تتابع خبر للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط مستمرة في الارتفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبقى الأسعار في طريقها للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب، "بدأت السوق تدرك وجود مخاوف في كل مكان من نقص الإمدادات، سواء كان النفط الخام أو الديزل أو البنزين... نحن أمام أمر واقع".



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الاثنين، إن "إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري، يتجه للانخفاض إلى قرابة 9.4 مليون برميل يوميا في تشرين الاول، وهو أدنى مستوى منذ ايار 2023".

وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وبحلول الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 95.22 دولار للبرميل.

وكانت قد بلغت 95.96 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا بما يعادل 1.04 بالمئة إلى 91.51 دولار للبرميل.

وكانت قد بلغت 93.74 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.