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أردوغان يتحدث عن أزمتي سوريا وأوكرانيا ويكشف "أكبر تهديد إقليمي"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان، خلال كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، "هناك صراعات وحروب وأزمات إنسانية ونزاعات سياسية وتوترات اجتماعية في جنوب وشمال وشرق وغرب تركيا".

واعتبر، أن "كراهية الأجانب والعنصرية والإسلاموفوبيا تحولت إلى أزمة جديدة ووصلت لمستويات مثيرة للقلق العام الماضي".


وأضاف "سنعزز جهودنا لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وسنكثف جهودنا لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية والحوار على أساس استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها".

كما دعا الرئيس التركي، إلى "إيجاد حل عادل ودائم وشامل يلبي توقعات الشعب السوري"، مبيناً أن "الأزمة الإنسانية في سوريا تدخل عامها الثالث عشر والظروف المعيشية تزداد سوءا".

وأشار إلى أن "أكبر تهديد إقليمي هو الدعم المقدم للمنظمات الإرهابية"، مؤكداً أن "التهديد الحقيقي هو المنظمات الإرهابية والمرتزقة والعناصر المحلية التي تستخدم أدوات للحروب بالوكالة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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