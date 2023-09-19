انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة بعدد قتلى العملية العسكرية في قره باغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت أذربيجان، بعد ساعات من بدئها العملية العسكرية، الانفصاليين الأرمن، إلى إلقاء السلاح، مبدية استعدادها لإجراء مباحثات مع ممثلين عنهم في بلدة يفلاخ.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان صدر عنها: "بهدف وقف إجراءات مكافحة الإرهاب، على القوات الأرمينية المسلحة غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، وتسلّم كامل أسلحتها، وعلى النظام غير الشرعي أن يحلّ نفسه. ما لم يحصل ذلك، فإن إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية".



إلى ذلك، أعلنت أذربيجان عن سقوط أول مدني في معارك إقليم ناغورني قره باغ، بعد ساعات من إعلانها بدء عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب".

وأفادت النيابة العامة الأذربيجانية بأن "مهندسًا يعمل في مجال البناء قُتل جراء إصابته بشظايا قذيفة في أعقاب هجوم شنته القوات المسلحة الأرمينية التي استخدمت قذائف من عيار ثقيل، بما فيها قذائف الهاون ضد شوشا"، وهي مدينة تحت سيطرة باكو.

