انت الان تتابع خبر بريطانيا: تصرفات بوتين تزيد مخاطر أوروبا وتخسر روسيا الأصدقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال، إن "روسيا تخسر الأصدقاء على المسرح العالمي"، لافتا إلى أن "انسحاب روسيا من أوكرانيا في مصلحة الجميع".

وأضاف أن "أوكرانيا تستحق الدعم وتقاتل دفاعا عن المواثيق الأممية".

وعبر عن انزعاجه من التعاون بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أنه "إذا غيرت إيران سلوكها سنتخذ خطوات نحو رفع العقوبات".



كما قال إن "العقوبات ضد إيران مستمرة لسعيها إلى الحصول على سلاح نووي"، مؤكدا أن "هذه العقوبات رد على تصرفات طهران العدائية".

أما على صعيد الملف اليمني، فقد رحب وزير الخارجية البريطاني بالمحادثات الجارية في الرياض لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار إلى الشراكة طويلة الأمد مع السعودية في مجالات متعددة، مؤكدا أن السعودية تبقى شريكا إقليميا مهما لبريطانيا.

