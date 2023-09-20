كييف تتهم موسكو : تستخدم الغذاء كسلاح في الحرب

وأضاف زيلينسكي في الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في حين أن العالم لديه اتفاقيات مختلفة تقيد الأسلحة نفسها، "لا توجد قيود حقيقية على التسليح".

ولفت الى أن "روسيا تهدف إلى تمزيق الأراضي الأوكرانية"، مؤكداً أن "بعض الدول الأوروبية تقدم دعما غير معلن لروسيا".