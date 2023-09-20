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كييف تتهم موسكو : تستخدم الغذاء كسلاح في الحرب

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بغداد - ياسين صفوان - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستخدام كل شيء كسلاح من الغذاء والطاقة إلى الأطفال المختطفين في حربها ضد أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي في الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في حين أن العالم لديه اتفاقيات مختلفة تقيد الأسلحة نفسها، "لا توجد قيود حقيقية على التسليح".

ولفت الى أن "روسيا تهدف إلى تمزيق الأراضي الأوكرانية"، مؤكداً أن "بعض الدول الأوروبية تقدم دعما غير معلن لروسيا".

 

وتابع أن "روسيا تستخدم أزمة الغذاء في السوق العالمية كسلاح للمقايضة على الأراضي الأوكرانية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا يعرّض أمن كل دول العالم للخطر"، مشددا على مواصلة "دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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