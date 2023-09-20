انطلاق أعمال الدورة الـ32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اعمال الدورة الثانية والثلاثون لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي انطلقت برئاسة محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مـجـلـس النواب في العاصمة بغداد.

في المقابل، اكد المندلاوي ان "هذا الاجتماع المهم لرؤساء وفود الدول المشاركة يتزامن مع تطورات سياسية وظروف محلية ودولية بالغة الخطورة"، مشيراً الى "اهمية ان تحقق أعماله النتائج المرجوة التي تنتظرها شعوبنا والتي تعول كثيراً على برلماناتنا التي تشكل اتحادنا هذا، وان تساهم في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين الاشقاء العرب".

واعرب رئيس الجلسة عن خالص التعازي والمواساة لكلً من المملكة المغربية وجمهورية ليبيا الشقيقتين على ما حل بهما نتيجة الزلزال المدمر والاعصار والسيول التي اودت بحياة الالاف من الاشقاء، سائلاً الباري عز وجل بأن يرحم الضحايا ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

واستنكر المندلاوي ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكلٍ يومي ضد الاشقاء الفلسطينين، وتجاوزاتها السافرة على الأماكن المقدسة، منتهكة بذلك المواثيق والقرارات الشرعية والدولية كافة.

الصور ادناه: