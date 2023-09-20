انت الان تتابع خبر الحكيم وطالباني على طاولة واحدة لبحث النقاط "الخلافية" بين حكومتي بغداد واربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "في لقائنا مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، استذكرنا التاريخ المشترك الذي جمعنا بالاتحاد الوطني وقياداته الوطنية وعلى رأسها الزعيم الراحل مام جلال طالباني، وبيّنا أهمية تعميق العلاقة بين القوى السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية العامة".وأكد، "أهمية استثمار المرحلة وحالة الاستقرار للذهاب لمعالجات حقيقية للنقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبيّنا أن الدستور وفر أرضية مناسبة لضمان حقوق الجميع".

ودعا الحكيم، إلى "تغليب لغة الاعتدال والوسطية والالتزام بالدستور العراقي وما ورد فيه باعتباره الوثيقة الأسمى التي ارتضاها الشعب العراقي وصوت عليها".

كذلك دعا الجانبان، إلى "إنصاف شريحة الموظفين في أي مكان، وحماية شرائح المجتمع وإبعاد مصالحها عن التدافع السياسي"، كما شددا على "ضرورة استعادة الثقة كمقدمة للحلول الجذري".

