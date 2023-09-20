انت الان تتابع خبر العراق يجدد دعمه لفلسطين ويدين الانتهاكات ضد شعبها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الفلسطيني أحمد عقل بمناسبة انتهاء فترة عمله في العراق، وأكد دعمه لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على ترابه الوطني وبما يحقق السلام العادل، وإدانته لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين".وأشار رئيس الجمهورية، إلى "ضرورة توحيد الجهود بين الأطراف في فلسطين وبما يحقق الأهداف المنشودة التي تخدم القضية الفلسطينية، معربا عن أمنياته بالنجاح للسفير الفلسطيني في مهامه المقبلة، ومثمنا دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين".

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني، عن "شكره للرئيس، مشيدا بجهود العراق الداعمة لفلسطين وحقوق شعبها، كما جدد حرص بلاده حكومة وشعباً على استمرار التعاون مع العراق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

