انت الان تتابع خبر حزب الدعوة يعلق على استهداف مطار "عربت" ويدعو لاحترام سيادة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يدعو الى احترام سيادة العراق وأمن مواطنيه، ويشجب الاعتداء على أرضه وانتهاك اجوائه مهما كانت الذرائع".

وأضاف، ان "استهداف مطار عربت في كردستان العراق والذي ذهب ضحيته عدد من المواطنين العراقيين الكرد، يعد اعتداء غير مبرر ذهب ضحيته الابرياء، ونحن في الوقت الذي نحرص فيه على أمننا القومي وسيادتنا نحرص فيه على الأمن والاستقرار لدى اشقاءنا في دول الجوار"، مؤكدا "دستورنا يحضر ان يكون العراق ملاذا لاي معارضة تعرض امنهم الى الخطر واستهداف مواطنيهم ومنطلقا لإيذائهم".



وأشار الى "خطورة التصرف الانفرادي في ملف حساس يتعلق بالأمن والسيادة ونؤكد دائما على أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية بهذا الصدد".