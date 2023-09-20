انت الان تتابع خبر مقسمة منذ 50 عاما.. قبرص تدعو إلى تسوية لإعادة توحيد الجزيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خريستودوليدس: "لقد حان الوقت لأن تصبح الأمم المتحدة قوة دافعة في الحوار من خلال تعيين مبعوث بشأن المشكلة القبرصية أولاً، ولتمهيد الطريق من أجل استئناف المفاوضات".

ولا تسيطر جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، سوى على الجزء الجنوبي من الجزيرة المقسّمة إلى شطرين منذ غزو تركيا لثلثها الشمالي 1974؛ رداً على انقلاب نفّذه قوميون قبارصة يونانيون أرادوا ضمّ البلاد إلى اليونان.



وأعلن في شطرها الشمالي قيام جمهورية شمال قبرص التركية، من طرف واحد، ولم تعترف بها سوى تركيا.

وأشار الرئيس القبرصي إلى أن "الاتحاد الأوروبي أعرب عن التزامه بإنجاح وإعادة توحيد آخر دولة عضو لا تزال مقسمة"، كما حذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا، الثلاثاء، في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالجزء التركي من قبرص، قائلاً "لا يمكن أبداً الاعتراف بالغزو والعدوان واستخدام القوة، ولن يكون هناك أي تسوية أخرى للقضية القبرصية سوى على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتتعثر المحاولات التي يبذلها المجتمع الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل لقبرص منذ 2017.

