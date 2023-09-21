انت الان تتابع خبر أكثر من 200 حالة طلاق يومياً في العراق.. احصائية رسمية لشهر أب 2023 (جداول) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أب الماضي 19416 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6973 حالة، وهو ما يعني حصول قرابة 232 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 9 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.



وأدناه جدولاً يوضح إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر أب الماضي من العام 2023:

كما جرى تسجيل أكثر من 73 ألف حالة طلاق في العراق العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية، التي بينت وجود ارتفاع كبير في الأرقام مقارنة بالأعوام السابقة.

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.