انت الان تتابع خبر ام تخرج مع ابنها عامل النظافة لتساعده في بغداد.. فيديو يثير حفيظة العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شخص يتحدث في المقطع، فإن الام العراقية تخرج مع ابنها عامل النظافة يومياً في الساعة 4 فجراً لتساعده في التنظيف الشوارع والذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد.وأثار المقطع المتداول، غضب وحفيظة العراقيين، مطالبين بأنصاف هذا العامل وأمه بعمل استثناء خاص له او تقليل ساعات عمله على الأقل.

الفيديو ادناه: