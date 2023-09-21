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انت الان تتابع خبر السامرائي: في اليوم العالمي للسلام نستذكر أهمية التفاهم والتسامح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "في اليوم العالمي للسلام نستذكر أهمية بناء جسور التفاهم والتسامح".
وأضاف: "فالسلام الدائم يتطلب منا تعاونا وسعيا حقيقيا لحل النزاعات والخلافات بين الافراد والجماعات والدول بعيدا عن العنف".
وأضاف: "فالسلام الدائم يتطلب منا تعاونا وسعيا حقيقيا لحل النزاعات والخلافات بين الافراد والجماعات والدول بعيدا عن العنف".